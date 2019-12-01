En Morelia, Michoacán aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su vecina de 12 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 17:55:25
Morelia, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Alejandro “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su vecina de 12 años, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que derivado de las investigaciones se pudo establecer que, el pasado 6 de agosto, Alejandro “N” agredió sexualmente a la víctima, a quien condujo hasta su domicilio ubicado en el municipio de Tarímbaro.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, que reunió datos de prueba de la posible relación de Alejandro “N”, contra quien solicitó orden de aprehensión que fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación.

El detenido será presentado ante el Juez de Control a efecto de que sea resuelta su situación jurídica.

Noventa Grados
