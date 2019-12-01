En Michoacán se han asegurado cerca de 3 mil máquinas tragamonedas en poco menos de cuatro años: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 09:06:49

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- En el lapso de octubre de 2021 a julio de 2025, como resultado de las operaciones tácticas y de investigación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha logrado decomisar 2 mil 894 máquinas tragamonedas en diversos municipios de Michoacán, de octubre de 2021 a julio de 2025.

Sobre el particular se informó que las máquinas, relacionadas con células delictivas, fueron aseguradas como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. De este total, mil 037 se decomisaron en Morelia, lo que equivale a un 36 por ciento.

En Uruapan fueron 544, en Apatzingán 408, en Zitácuaro 217, en Zamora 174, en Lázaro Cárdenas 168, en Pátzcuaro 139, en Maravatío 118, en Tacámbaro 49, en Huandacareo 20 y en Sahuayo 20.

A través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Guardia Civil, en conjunto con autoridades federales, se realizaron los aseguramientos de estas máquinas no reguladas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el país.

La estrategia nacional es clave en Michoacán para el combate a la extorsión. Por ello, con paso firme, la SSP trabaja para mantener el libre desarrollo económico y comercial en la entidad y frenar los generadores de violencia.