En Maravatío, Michoacán aseguran cinco vehículos con reporte de robo

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguró cinco vehículos con reporte de robo, durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Maravatío.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue ejecutada por la Unidad Contra el Robo al Transporte, en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), en un domicilio ubicado en la calle Hidalgo, como parte de las acciones para combatir el robo de vehículos en la entidad.

En el lugar se aseguró un vehículo de la marca Toyota, tipo Tacoma, con reporte de robo con violencia ocurrido el 5 de mayo de 2024, en Morelia; una motocicleta Vento Tornado, robada con violencia el 15 de marzo de 2023, en Maravatío; y una motocicleta Honda, con reporte de robo sin violencia registrado ese mismo día, en Zamora.

Asimismo, fueron recuperados un vehículo Nissan Frontier, con reporte de robo con violencia ocurrido el 6 de julio de 2025, en el estado de Jalisco, y un vehículo Chevrolet, con reporte de robo con violencia del 9 de enero de 2025, en Maravatío.

El inmueble y las unidades recuperadas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.