En los próximos días, Auto de Apertura a Juicio Oral del periodista Alejandro “N”; no presentó pruebas para defenderse

Morelia, Michoacán,19 de marzo de 2026.- Este día, luego de tres sesiones, se llevó a cabo la totalidad de la Audiencia Intermedia, en el proceso judicial que se lleva en contra del periodista Alejandro “N” por los delitos de violación y abuso deshonesto en contra de una menor de edad.

Al darse continuidad a las audiencias programadas en fecha 11 de febrero y 4 de marzo, esta mañana se comenzó con el escrito de acusación que el Ministerio Público emitió en la fase escrita por cuatro hechos de violación y uno de abusos deshonestos en agravio de la menor V. H. P.

Después de levantarse el receso, con la tercera jornada de la audiencia intermedia, dio finalizada dicha etapa procesal, en donde solamente se debatieron los medios de prueba de la Fiscalía General del Estado y de la Asesoría Jurídica de la menor.

Lo anterior, debido a que la defensa del periodista no contestó en su oportunidad procesal la acusación del Ministerio Público, lo que conllevó que el acusado Alejandro “N” se fuera a Juicio sin medios de prueba.

Durante las diversas jornadas de la etapa intermedia en la fase oral, se escucharon medios de prueba consistentes en testimoniales, periciales y documentales consistentes en dichos de la víctima, familiares y profesionistas que evaluaron a la víctima directa para determinar el daño psicológico a la que fue sometida por su agresor.

Durante la audiencia llevada a cabo en la sala de oralidad 3 del reclusorio “Lic. David Franco Rodríguez”, los medios de prueba de la Fiscalía General del Estado y de la Asesoría Jurídica de la víctima fueron admitidos en su mayoría por la Jueza de Control al debatir entre las partes su pertinencia.

Salvador Ceja Barrera, asesor jurídico de la antes menor de edad señaló que con dichos medios de prueba aceptados, se pretende demostrar en juicio la plena responsabilidad de Alejandro “N” para alcanzar una pena de prisión hasta de 95 años.

Finalmente, informó que dentro de los tres días hábiles siguientes, la Jueza de Control emitirá el Auto de Apertura a Juicio Oral, y posteriormente será agendado el juicio oral para desahogar el desfile probatorio de acuerdo a las estrategias jurídicas de las partes intervinientes.