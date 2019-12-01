En Lázaro Cárdenas, Michoacán, muere conductor tras presuntamente sufrir un infarto 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 12:54:59

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 de diciembre 2025.- Luego de presuntamente sufrir un infarto mientras conducía su vehículo en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, un hombre perdió la vida, su auto terminó chocando contra un poste.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron chocado contra un poste un vehículo y dentro de este el cuerpo sin vida de un hombre.

Es de mencionar que con base en los primeros diagnósticos, el conductor habría sufrido un infarto lo que le ocasionó la muerte y luego chocó, hechos que ya son investigados.