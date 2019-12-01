En la colonia El Porvenir, la Policía Morelia y CEDH refuerzan acciones de seguridad y atención ciudadana

En la colonia El Porvenir, la Policía Morelia y CEDH refuerzan acciones de seguridad y atención ciudadana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 09:57:27
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre 2025.- Con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, la Policía Morelia en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) y bajo la presencia del titular de dicha institución, Josué Alfonso Mejía Pineda; así como del Comisario, Isaac Olguín Guerrero, se realizó un recorrido por la localidad de El Porvenir y una reunión con madres y padres de familia de la Escuela Primaria Federal Benito Juárez.

Se informó que con esta acción conjunta se conoció de primera mano las inquietudes y necesidades de la ciudadanía, atender posibles casos, así como reforzar las condiciones de seguridad en la zona, con el acompañamiento institucional de la CEDH.

Policía Morelia reconoce que existían quejas previas y confirma que tiene pleno conocimiento de ellas; dichas quejas “se están atendiendo plenamente”, y esta coordinación ha permitido abordar las causas reales de las denuncias, evitando que surjan nuevas situaciones adversas.

La institución reitera su disposición permanente para escuchar y atender a la ciudadanía, manteniendo puertas abiertas al diálogo y trabajando de la mano con organismos defensores de derechos humanos para fortalecer la seguridad, la confianza y el respeto en Morelia.

