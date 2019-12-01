En Jacona, Michoacán ultiman a tiros a un taquero 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 10:40:03

Jacona, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Un joven fue ultimado a balazos en los momentos que atendía su puesto de tacos en la colonia Centro, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Lo anterior se suscito aproximadamente a las 22:15 horas del viernes, sobre la calle Lerdo de Tejada esquina con Emilio Carranza, justo en el negocio denominado "Tacos Los Maguitos".

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública con el apoyo de la Guardia Civil y Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras socorritas de Protección Civil Municipal confirmaron la muerte del comerciante Luis Gerardo I., G., de 28 años de edad.

Los uniformados solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, arribando más tarde Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y posterior entregárselos a sus familiares para su cristiana sepultura.