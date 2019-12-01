En Hidalgo se roban una motocicleta cada 5 horas; son utilizadas muchas veces para delinquir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:27:24
Pachuca, Hidalgo, 13 de enero del 2026.- En el estado de Hidalgo se roban cada semana entre 15 y 25 motocicletas, según cifras de sus instituciones de seguridad, principalmente en los municipios de Pachuca, Tulancingo y Tizayuca.

“El robo de motocicletas, de unos años para acá, se ha incrementado un poco, esto en virtud de que se trata de vehículos que por sus dimensiones su riesgo es mayor de que sean objeto de robo, aunado a que por lo regular estas unidades carecen de medios de seguridad para evitar que puedan ser robados como un candado”, declaró el director general de la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del estado, Juan Manuel Santander.

Aunque la cifra de robos es alarmante, el propio director destacó que se recuperan también entre 18 y 22 motos robadas a la semana.

Cabe destacar que dichos vehículos han ido en aumento en su participación en asalto a mano armada o incluso asesinatos, por lo que la opinión pública ha generado un debate acerca de la regularización de las mismas, en la búsqueda de reducir delitos de alto impacto.

