En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:35:16

Jacona, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- Un hombre fue asesinado de al menos dos balazos en pleno Centro, el occiso esta en calidad de desconocido, autoridades de la FGE ya investigan el hecho.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este miércoles cuando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron un reporte ciudadano sobre una persona baleada en la calle Cerrada Vasco de Quiroga.

Los policías y Guardias Nacionales se movilizaron al sitio donde localizaron al masculino herido tirado sobre la banqueta, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al sitio, pero el masculino carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en la cabeza y espalda.

Respecto al fallecido se dijo que es de aproximadamente 45 años de edad, el cual vestía chaleco rojo, pantalón de mezclilla gris, playera azul y botas color cafe.

Al sitio arribó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes procesaron la escena del crimen dónde embalaron casquillos percutidos calibre 9mm, el cadáver fue llevado al SEMEFO para que sea identificado.