Carambola en el Circuito Exterior Mexiquense provoca cierre y movilización de emergencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:04:13

Ecatepec, Estado de México, 20 de abril del 2026.- Un choque múltiple registrado la mañana de este lunes 20 de abril en el Circuito Exterior Mexiquense generó el cierre de la vialidad y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con testigos, un tráiler impactó a varios vehículos, lo que derivó en una carambola que involucró al menos siete autos particulares y dos unidades de transporte público.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó a través de redes sociales que la circulación fue cerrada mientras personal de emergencia realizaba labores de atención y traslado de posibles lesionados, así como el retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y extremar precauciones, ya que las maniobras y las diligencias del Ministerio Público podrían prolongarse por varias horas.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la existencia de personas fallecidas o lesionadas a causa de este accidente.