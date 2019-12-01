Detienen a dos personas en Edomex por venta de medicamentos falsificados y aseguran vacunas apócrifas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:10:05

Huixquilucan, Estado de México, 20 de abril del 2026.- Autoridades federales detuvieron a dos personas en el municipio de Huixquilucan, presuntamente relacionadas con la comercialización de medicamentos falsificados, durante un operativo en el que también se aseguraron vacunas apócrifas, droga y material para su distribución.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble utilizado para estas actividades ilícitas.

Con base en los datos recabados, un juez otorgó una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un domicilio de la colonia Jesús del Monte, donde fueron detenidos Rodolfo “N” y Areli “N”.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas contra el virus del papiloma humano (VPH), 22 vacunas contra neumococo, nueve contra sarampión, además de un millar de etiquetas para cajas de vacunas. También fueron decomisadas 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca frenar la distribución de productos falsificados que representan un riesgo para la salud, así como desarticular redes dedicadas a este delito.