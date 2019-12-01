Lo encuentran sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de Querétaro

Lo encuentran sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:17:35
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Querétaro, Querétaro, 20 de abril del 2026.- Un hombre en aparente situación de calle, perdió la vida, por aparentes causas naturales, en inmediaciones de la Central de Abastos, en la capital queretana.

Fue sobre la calle Plaza Zimapán, en donde se reportó a la persona sin signos vitales, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron autoridades y servicios de emergencias.

Una vez en la zona, paramédicos, confirmaron que ya no contaba con vida, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades, para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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