En Copándaro, Michoacán, muere motociclista en accidente 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 20:40:57
Copándaro, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta en que viajaba, un joven perdió la vida, hechos registrados en el Centro de la cabecera municipal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Miguel Hidalgo, en el centro de esta población, un joven se había accidentado en su motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un individuo y cerca de él una motocicleta, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

