En Copala, Guerrero, ataque en funeral deja tres muertos

En Copala, Guerrero, ataque en funeral deja tres muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:01:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Copala, Guerrero, a 3 de agosto de 2025.- Un saldo de tres personas muertas, entre ellos el hijo de la exregidora, fue el que dejó el ataque a balazos registrado en un funeral en Playa Ventura en esta demarcación.

Al respecto se informó que fue durante los preparativos de la exequias de una persona que había sido asesinada en El Sapo de Cipala, que sujetos armados arribaron y abrieron fuego contra los ahí reunidos.

Como resultado del hecho criminal tres personas perdieron la vida entre ellos Ronaldo V. I.,  de la ex regidora y ex comisaria de la localidad, Rosa Ivárez.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la FGE.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato
Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar
Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre
Comentarios