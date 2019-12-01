En Copala, Guerrero, ataque en funeral deja tres muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:01:19

Copala, Guerrero, a 3 de agosto de 2025.- Un saldo de tres personas muertas, entre ellos el hijo de la exregidora, fue el que dejó el ataque a balazos registrado en un funeral en Playa Ventura en esta demarcación.

Al respecto se informó que fue durante los preparativos de la exequias de una persona que había sido asesinada en El Sapo de Cipala, que sujetos armados arribaron y abrieron fuego contra los ahí reunidos.

Como resultado del hecho criminal tres personas perdieron la vida entre ellos Ronaldo V. I., de la ex regidora y ex comisaria de la localidad, Rosa Ivárez.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la FGE.