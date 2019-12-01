En Buenavista, Michoacán aseguran un arsenal 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:04:22
Buenavista, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Como resultado de tareas operativas llevadas a cal en el municipio de Buenavista, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. 

sobre el particular se informó que en el despliegue de acciones preventivas en la localidad Cinco de Mayo de esta demarcación, en una zona serrana, los efectivos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron dos armas de fuego calibre 5.56X45 milímetros, 220 cartuchos útiles y 14 cargadores. 

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los efectos de ley a que halla lugar.

