En ataque armado, hieren al secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 12:50:55
Apatzingán, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- Alrededor de las 11:30 de este jueves se registró un ataque armado en contra del Secretario de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre.

La Presidencia Municipal de Apatzingán confirmó los hechos y detalló que el ataque ocurrió en la entrada de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicada a espaldas de la Presidencia Municipal sobre la calle José Ma. Coss, donde llegaba el funcionario a sus oficinas y hasta donde arribó un hombre a bordo de una motocicleta, quien accionó un arma de fuego en al menos tres ocasiones en contra suya.

Gutiérrez Aguirre, quien anteriormente fue candidato de Fuerza por México y actualmente funge como secretario de Desarrollo Rural, resultó herido y de inmediato fue trasladado al Hospital del IMSS Bienestar, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas. A decir del Ayuntamiento, su vida no corre riesgo.

Elementos policiales y personal de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del agresor, mientras que el área donde ocurrió la agresión fue asegurada.

Las autoridades municipales no han emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre el estado de salud del funcionario ni mayores detalles sobre el ataque.

