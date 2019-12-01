En Apatzingán, Michoacán detienen a presunto operador regional vinculado a extorsión y homicidios

Apatzingán, Michoacán, a 2 de marzo 2026.- Como resultado una acción coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE), las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, se logró la detención en el municipio de Apatzingán de Gerardo “N”, presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

Sobre el particular se informó que dichas acción operativa se derivó de trabajos de investigación e inteligencia que permitieron dar acompañamiento operativo a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro de Apatzingán, donde fue asegurado el objetivo, junto con una mujer identificada como Kimberly “N”.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado como presunto responsable de coordinar actividades de extorsión a productores de aguacate y limón, además de su posible participación en secuestros y homicidios en la región.

Asimismo, es relacionado con la célula delictiva presuntamente implicada en el atentado y posterior homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que será la autoridad procuradora de justicia la encargada de determinar su participación en estos hechos.

Durante el cateo fueron asegurados nueve cargadores de arma de fuego y 14 bolsas plásticas con sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.