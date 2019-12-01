Hallan prendas que serían de estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 10:13:17

Cuernavaca, Morelos, 2 de marzo del 2026.- A diez días de la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), autoridades informaron la localización de prendas de ropa que podrían pertenecer a la joven, así como la detención de un presunto implicado en el caso.

El 20 de febrero se reportó la desaparición de la alumna de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, de 18 años de edad, quien salió de su domicilio rumbo al campus Chamilpa, en Cuernavaca. De acuerdo con sus familiares, Kimberly notificó cuando abordó el transporte público y al llegar a la universidad; sin embargo, después de ese momento se perdió todo contacto.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de un joven identificado como Jared Alejandro, señalado por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, por lo que un juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. En los próximos días se realizará la audiencia de vinculación a proceso.

“La Fiscalía Morelos reitera que localizar a Kimberly Joselin es una prioridad”, indicó la institución en un comunicado.

Como parte de las labores de búsqueda, se realizaron jornadas en el bosque de Chamilpa, en las inmediaciones de la UAEM.

Durante la segunda movilización fueron localizadas prendas similares a las que la joven vestía el día de su desaparición. La ficha de búsqueda detalla que portaba pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra de piel sintética color azul marino con cierre gris, tenis blancos y una bolsa grande negra.