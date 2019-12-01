En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 16:38:11

Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- La Policía Estatal de Querétaro reafirma su compromiso de preservar la tranquilidad de las familias mediante operativos permanentes de combate al delito. Durante agosto, estas acciones reflejaron resultados contundentes.

En total, se realizaron 317 operativos en distintos puntos de la entidad, incluyendo puntos de control, radar, carrusel, límite estatal y alta fuerza. Como resultado, fueron detenidas 285 personas relacionadas con delitos, de las cuales 11 contaban con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, robo, violencia familiar, entre otros.

De igual forma, 1,780 personas fueron presentadas ante Juzgados Cívicos por incurrir en faltas administrativas. Gracias a la presencia policial y al uso de tecnología, se logró el aseguramiento de 9 armas de fuego, así como la recuperación de 95 vehículos con reporte de robo vigente, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República, la Policía Estatal apoyó en 107 diligencias de cateo, reforzando la estrategia para garantizar entornos seguros para la ciudadanía.