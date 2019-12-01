Emiten sentencia ejemplar de 81 años en Uruapan por secuestro agravado y desaparición de personas cometida por particulares

Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.- Un juez de oralidad penal de Uruapan condenó a Adalberto R., Javier G. y Juan José B. por el secuestro agravado de Noé G. y por desaparición de personas cometida por particulares en agravio de Raúl M., Jonathan Raúl M. y Mario R., a 81 años de prisión, multa de más de 1 millón 100 mil pesos y reparación del daño por $3,498,888.08 pesos.

El 18 de mayo de 2022 las víctimas se encontraban en un taller de carrocerías en la colonia Santa Rosa y arribaron los sentenciados a bordo de dos unidades, portando armas largas y cortas, subieron a las víctimas y se retiraron del lugar; fue hasta el día 24 en que se encontró sin vida a la víctima Noé G. en la colonia Observatorio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento del paradero de tres víctimas.

En otro caso, se impuso a José Miguel A. 35 años de prisión por homicidio y deberá pagar más de $700,000 pesos por reparación del daño, por hechos en la colonia Centro de Paracho, cuando la víctima se encontraba fuera de un establecimiento, se acerca el sentenciado por la espalda, le encaja una navaja lo que le produce la muerte y huye del lugar.

En Morelia, se vinculó a proceso a María Elena F. por retención de menor de edad, en agravio de su hijo menor; se determinó que existen datos suficientes para iniciar proceso penal luego de acreditarse que incumplió un convenio judicial previamente establecido en un juicio familiar en el que se otorgaba la guardia y custodia definitiva del menor al padre, mientras otorgaba a la madre derecho a convivencias previamente acordadas.

En el ejercicio de su convivencia en febrero de 2025, la imputada no devolvió al menor como correspondía, pese a los requerimientos y llamadas del padre, lo que motivó el inicio del proceso penal. Como medidas cautelares, deberá presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares y tiene prohibido salir del municipio de Morelia; se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por extorsión, se vinculó a proceso a Olivio R. y Jorge Luis M. y determinó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que pueda exceder de 2 años salvo que se extienda por actos de la defensa, y plazo de 3 meses para investigación complementaria.

Se les imputa que el pasado 19 de agosto cuando la víctima de Tecario, Tacámbaro, viuda de un agricultor secuestrado el 10 de agosto pasado y localizado sin vida, recibió mensajes de texto con la exigencia de dinero de lo contrario atentarían contra su vida. En un operativo en el fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia, fueron detenidos cuando recogían el paquete que simulaba el pago.