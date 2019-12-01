Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 21:57:09

Apatzingán, Mich., a 28 de septiembre de 2025.- La noche de este domingo se tiñó de sangre en la región de Tierra Caliente, cuando un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue brutalmente emboscado por un grupo sicarios en la comunidad de Loma de los Hoyos, perteneciente al municipio de Apatzingán. El ataque derivó en un enfrentamiento de alto poder que movilizó incluso a un helicóptero artillado del Ejército Mexicano.

De acuerdo con reportes preliminares, dos soldados resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados de emergencia vía aérea a un hospital de alta especialidad en Irapuato, Guanajuato. Un tercer elemento perdió la vida en el lugar, víctima de la feroz agresión.

Fuentes extraoficiales detallan que los militares realizaban labores de patrullaje cuando fueron sorprendidos por ráfagas de fusiles de asalto desde distintos puntos, lo que desató un intercambio de fuego que estremeció la zona.

La rápida reacción del personal castrense permitió solicitar apoyo aéreo, y minutos después un helicóptero de la SEDENA sobrevoló el área, repeliendo el ataque desde el aire y cubriendo a las tropas en tierra.

Tras la balacera, se desplegó un operativo de gran escala para ubicar a los responsables. Loma de los Hoyos permanece bajo fuerte resguardo militar, con patrullajes intensivos por aire y tierra.

Hasta el momento, no se ha revelado el número de bajas entre los agresores, y se espera que en las próximas horas la autoridad federal emita un informe oficial sobre este violento episodio que vuelve a encender las alertas en Apatzingán.