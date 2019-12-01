Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 17:34:18

Coahuayana, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. - El H. Ayuntamiento de Coahuayana informó que este lunes 29 de septiembre se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del municipio, como medida preventiva y en coordinación con las autoridades educativas correspondientes.

La suspensión aplica para educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior (preparatoria y bachillerato) y superior, con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal académico.

Las autoridades municipales recomendaron a los padres de familia mantener a sus hijos en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se dará a conocer oportunamente la fecha de reanudación de las actividades escolares.

El Gobierno Municipal subrayó que esta medida se adopta como precaución ante la situación actual, reiterando su compromiso con la protección de la comunidad educativa.