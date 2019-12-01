Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes

Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 17:34:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. -  El H. Ayuntamiento de Coahuayana informó que este lunes 29 de septiembre se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del municipio, como medida preventiva y en coordinación con las autoridades educativas correspondientes.

La suspensión aplica para educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior (preparatoria y bachillerato) y superior, con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal académico.

Las autoridades municipales recomendaron a los padres de familia mantener a sus hijos en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se dará a conocer oportunamente la fecha de reanudación de las actividades escolares.

El Gobierno Municipal subrayó que esta medida se adopta como precaución ante la situación actual, reiterando su compromiso con la protección de la comunidad educativa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya
Tiroteo en iglesia de EE.UU. deja dos personas sin vida y ocho heridas
Irrupción violenta en El Ahijadero deja dos muertos en la sierra de Coahuayana, Michoacán
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
IEM realiza consulta en San Miguel del Monte para definir el método de votación de la consulta por el autogobierno
Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes
Cuatro años, cuatro legados; Bedolla presenta informe de gobierno en Morelia
Coahuayana: Alcalde Suspende Clases y Solicita Refuerzo de Seguridad ante Violencia
Comentarios