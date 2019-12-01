Ejecutan a una mujer en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:43:37

Uruapan, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol, ubicada en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Uruapan.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de lunes que autoridades policiacas as fueron alertadas de que en la calle Calandria, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.