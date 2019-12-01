Ejecutan a una mujer en Uruapan, Michoacán

Ejecutan a una mujer en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:43:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol, ubicada en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Uruapan.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de lunes que autoridades policiacas as fueron alertadas de que en la calle Calandria, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cuerpos hallados en Huaniqueo, Michoacán, son de padre e hijo desaparecidos en la tenencia de Teremendo de Los Reyes: FGE 
Semar y Profepa rescatan más de seis mil huevos de tortuga golfina en costas de Michoacán
Ejecutan a una mujer en Uruapan, Michoacán
Detienen a sujeto tras hacer tocamientos indebidos a cajera en Nuevo León
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios