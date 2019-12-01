Ejecutan a un individuo en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:00:48

Zamora, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Un hecho mas de violencia se registró en la ciudad de Zamora, Michoacán, luego de que sujetos desconocidos asesinaran a balazos a un individuo en pleno Centro, el occiso esta sin identificar.

Eran aproximadamente las 11:00 horas cuando en los números de emergencias reportaron una persona herida a balazos en la calle Dr. Verduzco esquina con Amado Nervo.

Rápidamente se movilizaron Policías Municipales, Guardias Civiles y Guardias Nacionales quienes encontraron al hombre tirado boca abajo, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Socorritas de la Cruz Roja llegaron al sitio y revisaron al individuo, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en el rostro y tórax.

El finado al momento esta en calidad de desconocido, solo se dijo que vestía sudadera azul marino, pantalón cafe claro, calcetines azules y huaraches cafe oscuro.

La zona fue delimitada mientras el personal Especializado de la Fiscalía General del Estado realizaba la recolección de indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.

El cadáver fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y sea reclamado por sus familiares.