Ejecutan a un individuo en Zamora, Michoacán

Ejecutan a un individuo en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:00:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Un hecho mas de violencia se registró en la ciudad de Zamora, Michoacán, luego de que sujetos desconocidos asesinaran a balazos a un individuo en pleno Centro, el occiso esta sin identificar.

Eran aproximadamente las 11:00 horas cuando en los números de emergencias reportaron una persona herida a balazos en la calle Dr. Verduzco esquina con Amado Nervo.

Rápidamente se movilizaron Policías Municipales, Guardias Civiles y Guardias Nacionales quienes encontraron al hombre tirado boca abajo, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Socorritas de la Cruz Roja llegaron al sitio y revisaron al individuo, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en el rostro y tórax.
El finado al momento esta en calidad de desconocido, solo se dijo que vestía sudadera azul marino, pantalón cafe claro, calcetines azules y huaraches cafe oscuro.

La zona fue delimitada mientras el personal Especializado de la Fiscalía General del Estado realizaba la recolección de indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.

El cadáver fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y sea reclamado por sus familiares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios