Ejecutan a taxista en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre de oficio taxista, fue ultimado a tiros en calles de la colonia La Quinta de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Circuito de Circunvalación, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y estaba junto a un vehículo Chevrolet, placas A975LCC y logotipos de taxi Monarca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.