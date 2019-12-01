Ejecutan a pareja en Tangamandapio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 19:45:59

Tangamandapio, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Los cuerpos de un hombre y una mujer que fueron asesinados a balazos, los cuales además presentaban huellas de tortura, fueron localizados tirados a la orilla de la carretera Trasquila-San Ángel, en este municipio de Tangamandapio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.