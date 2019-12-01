Ejecuta FGE cuatro cateos en Morelia; asegura 3 mil 500 dosis de narcótico y detiene a cuatro personas

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- En el marco de las acciones encaminadas para combatir el delito de narcomenudeo en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 3 mil 500 dosis de metanfetamina, un arma de fuego hechiza con cartuchos útiles, y logró la detención de cuatro personas, presuntas responsables de delitos contra la salud.

Como resultado de investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, se ejecutaron cuatro cateos en el municipio de Morelia, mismos que fueron autorizados por la autoridad judicial competente.

En el primer cateo, llevado a cabo en un inmueble ubicado en la calle Sitio de Cuautla, en la Tenencia de Teremendo de los Reyes, personal ministerial aseguró 37 bolsas con un total de 700 dosis de metanfetamina, además de un arma de fuego hechiza con dos cartuchos útiles. En el lugar fue detenido Gabriel “N”, de 37 años.

En un segundo cateo, efectuado en un domicilio de la calle Isaac Arriaga, en la localidad de Jesús del Monte, se aseguraron 925 dosis de metanfetamina, procediendo a la detención de Piedad “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

El tercer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Natalio Vázquez Pallares, en la colonia Primo Tapia Oriente, donde se aseguraron 950 dosis de metanfetamina y se detuvo a Erick “N”, de 48 años.

Finalmente, en la calle Raza Azteca, en la colonia Lomas de Santiaguito, fueron aseguradas 925 dosis de metanfetamina y se detuvo a Enrique “N”, presunto responsable de actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Durante estas acciones, se contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral en cada uno de los puntos intervenidos, garantizando el desarrollo seguro de las diligencias.