Durante pleito, mujer quita la vida a dos de sus vecinas en la colonia Morelos de la CDMX 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 23:30:10
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2025.- Tras un conflicto, una mujer disparó contra tres de sus vecinos, en la colonia Morelos de la Ciudad de México, en el lugar, dos mujeres fallecieron.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recibieron la alerta de que se había registrado una balacera al interior de una vecindad sobre la calle Carpintería y Labradores de la colonia antes mencionada, por lo que se trasladaron inmediatamente al lugar.

Al llegar, los elementos policiacos, se percataron que en el inmueble se encontraban dos mujeres y un hombre tirados sobre el piso con heridas de bala, por lo que pidieron apoyo de los servicios de emergencia.

Cuando arribaron los paramédicos, confirmaron que las mujeres, de 35 y 64 años de edad, ya no contaban con signos vitales, debido a los diversos impactos que recibieron en el cuerpo.

Mientras que el hombre de 37 años de edad, fue llevado a un hospital para recibir atención médica por lesiones en el tórax.

Vecinos, señalaron que la presunta culpable del ataque, se encontraba varios metros adelante, por lo que los agentes comenzaron una persecución y lograron la detención de la mujer de 44 años de edad, a quien le fue encontrada una pistola con un cargador.


 

