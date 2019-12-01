Prenden en llamas taxi en segundo día consecutivo de ataques armados contra transportistas en Acapulco

Prenden en llamas taxi en segundo día consecutivo de ataques armados contra transportistas en Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 09:59:49
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Acapulco, Guerrero, 18 de marzo del 2026.- Por segundo día consecutivo, el transporte público en Acapulco fue blanco de ataques armados, generando temor entre conductores y usuarios.

La madrugada del 17 de marzo, un taxi fue incendiado en la colonia Balcones de Costa Azul. De acuerdo con vecinos, sujetos armados rociaron gasolina a la unidad estacionada y luego le prendieron fuego; no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

El hecho ocurrió un día después de que un conductor de taxi, su esposa y su suegra fueran asesinados en la colonia Vista Hermosa. En ese ataque, el hijo de la pareja resultó herido.

Tras estos hechos, taxistas realizaron un bloqueo sobre la Costera Miguel Alemán para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad para trabajar.

Horas más tarde, la violencia continuó cuando hombres armados dispararon contra el conductor de una Urvan en la Calzada Pie de la Cuesta y posteriormente incendiaron la unidad.

El chofer murió en el lugar, mientras que al menos siete pasajeros resultaron con quemaduras. Luego del ataque, el servicio de transporte público en la zona fue suspendido.

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