Mujer es atropellada por camión urbano en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 23:21:08
Zamora, Michoacán, a 25 de octubre de 2025.- Una mujer de 73 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un camión de transporte público en la colonia Valencia Segunda Sección, en el municipio de Zamora.

El hecho ocurrió la noche de este sábado sobre la calle Cartagena, casi esquina con Valladolid, cuando el vehículo de pasajeros impactó a la víctima, identificada como Rosa L., vecina de la zona. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de Rescate se trasladaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la afectada, quien fue trasladada a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor del camión, un Mercedes Benz perteneciente a la Ruta Roja con placas A-48356N del servicio público, abandonó la unidad tras el accidente y se dio a la fuga.

Agentes de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo y lo trasladaron al corralón oficial, quedando a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la localización del responsable.

