Localizan restos humanos en una zona rural de Puruándiro, Michoacán

Puruándiro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Restos humanos fueron localizados en las inmediaciones de la localidad de San José del Reparo, en el municipio de Puruándiro, hecho que generó la movilización de autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron alertados por pobladores sobre la presencia de restos óseos entre la maleza. Al acudir al sitio, confirmaron el hallazgo de un cráneo humano y, en un área de unos 30 metros a la redonda, localizaron más fragmentos óseos, entre ellos costillas, un fémur y varias vértebras.

En el lugar también se encontraron prendas de vestir, entre ellas un pantalón camuflajeado color gris, calcetines desgastados y unos tenis azules, que serán analizados como parte de la investigación.

Personal pericial y agentes de la Fiscalía arribaron para realizar el levantamiento de los restos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarán estudios de ADN para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas y el tiempo de fallecimiento.