Dos lesionados en accidente en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:53:42

Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre 2025.- Cerca de las 05:00 horas, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia Lomas de Casa Blanca, en donde se registró un aparatoso accidente, de una unidad de transporte de personal.

Fue en la calle 25, entre la avenida 4 y 2, en donde la unidad de transporte perdió el control, y posteriormente se impactó contra un poste el cual derribó.

Luego de chocar contra el poste, la unidad de transporte se impactó contra un árbol, y un negocio, en donde finamente terminó su carrera, con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios y posteriormente determinar si dos personas de las que iban a bordo requerían traslado a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías municipales como primeros respondientes y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras, para retirar la unidad accidentada.