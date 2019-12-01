Dos agentes habían sido amenazados previo a su homicidio: Director de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:12:54

Celaya, Guanajuato, a 24 de septiembre de 2025.– El director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina, reveló que dos de los tres agentes de la corporación asesinados en el último mes, habían recibido amenazas antes de ser atacados. Ante esta situación, aseguró que ya se analizan nuevas estrategias para reforzar la seguridad de los oficiales.

“Después de que lo asesinan me dicen que lo habían amenazado… así no podemos trabajar, necesitamos información a tiempo para poder actuar”, declaró García Medina al referirse al caso más reciente, en el que fue ultimado un agente con 30 años de servicio junto a su hijo.

El titular de Tránsito explicó que se han planteado medidas inmediatas para proteger al personal operativo:

“Hoy quizá salgan tres o cuatro elementos en una misma unidad. Les estamos dando todo el apoyo y revisando estrategias con la Guardia Nacional para blindar la corporación.”

También destacó la importancia de que los oficiales reporten cualquier situación de riesgo:

“Les he dicho que si quieren hablar en privado lo hagan. No es que sean chivatos, es para protegernos y evitar más ataques.”

García Medina afirmó que la dirección mantiene comunicación constante con el secretario de Seguridad y que se investigan a fondo los posibles vínculos de las amenazas. Además, descartó que se hayan registrado bajas por miedo tras los recientes hechos violentos:

“Hasta el momento no me han reportado ninguna renuncia relacionada con estos ataques, sólo un elemento que se retira por edad.”

Las autoridades municipales se mantienen en alerta, pues los tres elementos asesinados en este mes ocupaban cargos de mando en la corporación, lo que refuerza la necesidad de replantear las estrategias de protección para los oficiales y garantizar la continuidad de la operatividad.