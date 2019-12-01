-->

Doble homicidio en Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados en camino de terracería 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 09:39:34
Pátzcuaro, Mich., a 7 de octubre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Inguarán se rompió durante la madrugada de este martes, cuando habitantes encontraron una macabra escena: dos hombres fueron ejecutados a balazos y abandonados en un camino de terracería, entre la oscuridad y el silencio de la zona.

Los pobladores, horrorizados por el hallazgo, alertaron de inmediato al número de emergencias 911. Al lugar arribaron patrullas municipales y estatales, quienes confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. El sitio fue acordonado y resguardado ante la mirada atónita de los vecinos.

Las víctimas aún no han sido identificadas, pero las autoridades detallaron que uno de ellos tenía entre 40 y 45 años, vestía chamarra azul, pantalón de mezclilla y botas cafés; mientras que el segundo presentaba una edad aproximada de 35 a 40 años, y llevaba una chamarra del mismo color, pantalón de mezclilla y botas negras.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron evidencias que podrían ayudar a esclarecer el doble homicidio. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue local para la necropsia de ley.

Aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, fuentes policiales no descartan que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con la violencia que azota la región. En tanto, la comunidad de Inguarán permanece en vilo, temerosa de que el crimen organizado haya vuelto a marcar su territorio con sangre.

Noventa Grados
