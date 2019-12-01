Detienen en Uruapan, Michoacán a sujeto que estaría involucrado en varios delitos, entre ellos el robo de hidrocarburo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:56:57

Uruapan, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa realizada por elementos de SSPC y FGR, junto con Defensa, Semar, GN y autoridades locales, se logró la detención de Rafael “N”, alias "La Aurora " el cual estaría involucrado en delitos contra la salud, delincuencia organizada, robo de hidrocarburo y privacion ilegal de la libertad.

Sobre el particular se informó que la detención se registro en seguimiento a líneas de investigación para detener a generadores de violencia en el estado de Michoacán.

Con base en ello, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, detuvieron a Rafael “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia.

Derivado de labores de inteligencia y del seguimiento a las actividades de una organización criminal con presencia en la zona, se identificó a uno de sus integrantes, relacionado con privación ilegal de la libertad, receptación, delitos contra la salud, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

Con la información obtenida, se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo y se realizó su detención.

Es de mencionar que en esta acción se aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo.

Con base en lo anterior, a Rafael “N” se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.