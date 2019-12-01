Detienen a hombre buscado por cometer varios delitos en Uruapan,  Michoacan

Detienen a hombre buscado por cometer varios delitos en Uruapan,  Michoacan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:51:25
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Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), a través de la Unidad de Seguimiento, Investigación, Inteligencia y Análisis (SIIA), en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), se la detención de un sujeto que contaba con orden de aprehensión por los delitos de Robo de Vehículo Terrestre, Robo Calificado y Lesiones Graves.

Sobre el particular se informó que en seguimiento y con base en trabajo de inteligencia, se logró ubicar al individuo en un Centro de Rehabilitación, ubicado en la colonia Nicolaitas Ilustres, donde se encontraba oculto.

El detenido, fue puesto a disposición del personal de la Policía de Investigación, del Área de Aprehensiones, para continuar con el proceso legal correspondiente.

La detención se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado entre la SSPC y la FGE, quienes han reforzado sus esfuerzos para combatir la delincuencia en la ciudad de Morelia.

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