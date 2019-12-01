Detienen en Texas a diputado federal del PVEM por presuntos delitos fiscales

Detienen en Texas a diputado federal del PVEM por presuntos delitos fiscales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 10:49:30
Brownsville, Texas, Estados Unidos, a 27 de septiembre 2025.- Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido en el Puente Internacional Nuevo que conecta a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, por presuntos delitos fiscales en territorio estadounidense.

Luego de ser detenido por agentes fronterizos, el legislador, mejor conocido como “La Borrega”, fue trasladado a las oficinas de Aduanas, donde permaneció bajo interrogatorio por más de dos horas.

Cabe señalar que son versiones no oficiales, las que señalan al ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas como sospechoso de delitos fiscales.

Es de mencionar que en 2019, López Hérnandez fue detenido en la frontera debido a distintos conflictos legales.

Al corte de esta edición, ni la dirigencia del PVEM ni las autoridades de seguridad en México han fijado postura sobre lo ocurrido.

