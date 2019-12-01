Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:22:31

Queréndaro, Mich., a 5 de noviembre de 2026.- En tres acciones realizadas en Michoacán, integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron armamento, explosivos, equipo táctico y dosis de sustancias con características similares a la metanfetamina y la marihuana, informaron las comandancias de la XII Región Militar y la 21/a. Zona Militar.

Los aseguramientos ocurrieron el 2 de noviembre durante recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres en los municipios de Queréndaro, Cotija y Tacámbaro, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En Queréndaro, el personal federal localizó dos armas largas, 320 cartuchos, 12 cargadores y equipo táctico. En una segunda intervención, en Cotija, fueron asegurados 10 artefactos explosivos improvisados.

El tercer hecho se registró en Tacámbaro, donde las corporaciones reportaron el hallazgo de dos armas largas, 390 cartuchos, 11 cargadores y tres granadas de calibre 40 milímetros. En ese municipio también se aseguraron 40 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, dos dosis de hierba con apariencia de marihuana y diverso equipo táctico.

En conjunto, las tres acciones dejaron el aseguramiento de cuatro armas largas, 710 cartuchos y 23 cargadores, además de los explosivos y las presuntas drogas. El comunicado no precisó las circunstancias de los hallazgos ni informó sobre personas detenidas.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en Morelia, que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar su situación jurídica.

Como contexto de estos resultados, las autoridades militares señalaron que, durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 28 mil 638 armas de fuego, más de 5.1 millones de cartuchos, 125 mil 22 cargadores y mil 290 granadas. También reportaron el decomiso de 138 mil 275 kilogramos de metanfetamina y 137 mil 617 kilogramos de marihuana.