Detienen en Querétaro de persona requerida en Ciudad de México por delitos contra la salud

Querétaro, Querétaro, a 20 de octubre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), brindó apoyo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión simple.

La colaboración se realizó a través de personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Narcomenudeo, en atención a la solicitud de autoridades de la Ciudad de México para ubicar y asegurar a la persona requerida.

El mandato judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, dentro de la causa judicial correspondiente.

Derivado de la coordinación entre ambas fiscalías, personal de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro brindó acompañamiento operativo a agentes investigadores de la Ciudad de México para dar cumplimiento al mandato judicial.

Una vez realizados los procedimientos correspondientes, Alejandro “N” fue entregado formalmente a agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes quedaron a cargo de su traslado y puesta a disposición ante la autoridad judicial que lo requiere.