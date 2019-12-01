Acribillan afuera de su domicilio a Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo

Acribillan afuera de su domicilio a Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 22:48:56
Pisaflores, Hidalgo, 20 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena, fue asesinado la noche de este lunes a las afueras de su domicilio en la comunidad de La Estancia.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue agredido por sujetos armados cuando se encontraba frente a su vivienda; a pesar de los intentos por auxiliarlo, perdió la vida en el lugar a causa de las heridas.

Elementos de seguridad municipal y estatal se trasladaron al sitio y mantienen resguardada la zona mientras personal ministerial realiza las diligencias correspondientes, así como se reporta un fuerte operativo policial para dar con los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Hidalgo inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque.

