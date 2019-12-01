Ultiman a tiros a padre e hijo en tenencia de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 22:39:49

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- Un padre y su hijo fueron privados de la vida a balazos durante la noche del lunes por sicarios a bordo de una motocicleta, en las inmediaciones de la tenencia de Santiago Undameo, en Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban sentadas afuera de un local ubicado sobre la calle Vicente Rivapalacio, esquina con General Manuel García Pueblita, cuando dos sujetos llegaron en moto y abrieron fuego en su contra.

Uno de los hombres murió dentro del negocio, mientras que el otro intentó correr para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por la metralla y cayó sin vida en la vía pública.

Vecinos alertaron sobre el hecho al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas, identificadas como Martín de C., de 60 años, y Edgardo C., de 30 años.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.