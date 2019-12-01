Detienen a tres presuntos responsables de tentativa de homicidio en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán y escoltas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 19:00:30

Morelia, Michoacán, a 30 de otubre de 2025.- Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, quienes son señalados de ser los presuntos responsables de la comisión del delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, y de sus tres escoltas, fueron aprehendidos la víspera por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se desprende que, el 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta celebrada en el restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon armas de fuego en contra de la servidora pública y sus escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.

Durante las tareas de investigación, personal de la institución reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Rubén “N”, Antonio G., y Freddy Javier “N” en los hechos, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

Los detenidos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal.