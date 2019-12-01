Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes, armas y equipo táctico tras operativos en Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo de manera simultánea, se logró la detención de dos hombres y una mujer, así como el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos, armas de fuego, cartuchos útiles, ropa táctica, un vehículo y un inmueble.

Sobre el particular, se informó que la primera intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Tzalam, de la colonia Arboledas del Río Grande, donde personal de la institución aseguró 19 bolsas tipo ziploc y una bolsa transparente que contenían una sustancia granulosa de color blanco con características propias de la metanfetamina, además de una báscula gramera, un teléfono celular y un dispositivo DVR. En el sitio fue detenido Raúl Armando “N.”, de 34 años de edad.

Simultáneamente, en un inmueble de la calle Encino, en la colonia Tabiqueros, agentes investigadores aseguraron aproximadamente 40 bolsas con hierba verde seca con las características de la marihuana, 11 envoltorios con sustancia granulosa similar a la metanfetamina, cartuchos útiles calibres 9 y 10 milímetros, una báscula y un equipo DVR. En esta diligencia fue detenida Alondra “N.”, de 31 años.

Finalmente, durante un tercer cateo efectuado en una vivienda de la calle Humboltzi, del fraccionamiento Los Pinos, se logró la detención de José Abelardo “N.”, de 23 años de edad, y el aseguramiento de un arma de fuego localizada dentro de una maleta, otra arma corta con dos cargadores abastecidos, bolsas con hierba verde seca, una báscula gramera, un molino, cuatro teléfonos celulares, ropa táctica, un radio de comunicación, diversa documentación, calcomanías, un vehículo y el propio inmueble, el cual quedó bajo resguardo.

Las personas detenidas, los narcóticos, las armas y los demás indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, a efecto de continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica conforme a derecho.