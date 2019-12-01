Detienen a sujeto tras hacer tocamientos indebidos a cajera en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:38:26

Guadalupe, Nuevo León, a 1 de septiembre de 2025.- Esta tarde, en una tienda de auto servicio ubicada en la colonia Infonavit Nueva San Sebastián, sobre la avenida Benito Juárez, en Guadalupe, Nuevo León, fue detenido un sujeto el cual, realizó tocamientos indebidos a una cajera que se encontraba cumpliendo con su horario laboral.

La cajera de la tienda declaró que, el agresor, quien fue identificado como Jesús, de 46 años de edad, ingreso a la tienda de autoservicio, para así dirigirse al área donde ella estaba, para acto seguido colocarse tras ella y realizar tocamientos indebidos.

La víctima comenta que luego de estos hechos, logró huir del lugar, e inmediatamente marco al número de emergencias 911, para así reportar lo sucedido y pedir auxilio.

Tras la llamada de la víctima al lugar arribaron elementos de la policía local, los cuales lograron detener a Jesús, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, el cual deberá decidir la situación jurídica del sujeto.