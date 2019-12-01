Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 13:30:03

Hermosillo, Sonora, 3 de octubre del 2025.- Sandra “T”, socia propietaria de la Guardería ABC, fue detenida en Nogales, Sonora, para cumplir la sentencia en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados del incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo, donde murieron 49 niñas y niños, tragedia que marcó de por vida al colectivo social mexicano.

La mujer permanecía prófuga en Estados Unidos y fue deportada en la garita internacional Dennis DeConcini, donde agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez.

La captura ocurre más de 15 años después de la tragedia que marcó a cientos de familias en la capital sonorense y que derivó en procesos judiciales contra funcionarios y propietarios de la guardería subrogada por el IMSS.