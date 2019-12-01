Detienen a presunto homicida en Morelia, Michoacán 

Detienen a presunto homicida en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:56:04
Morelia, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Fabián “N”, quienes señalado de su posible relación en la Comisión del delito de homicidio de un hombre ocurrido en la ciudad de Morelia, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 5 de diciembre de 2024, la víctima, identificada como Ulises B., se encontraba sobre la calle Manzana, de la colonia Progreso del Sur, cuando fue sorprendido por hombres armados que, sin mediar palabra, dispararon en su contra.

A consecuencia de la agresión, la víctima perdió la vida en el lugar, mientras los responsables escaparon del sitio.

Durante las labores de investigación, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Fabián “N” en los hechos. Con base en ello, se solicitó y obtuvo del Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la FGE.

El detenido fue presentado ante la autoridad judicial, que en próximas horas resolverá su situación legal.

