Detienen a menor de edad en posesión de rifles de alto calibre y equipo táctico; ocurrió tras enfrentamiento en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:57:38

Cuichapa, Veracruz, a 13 de enero 2026.- Personal de seguridad estatal y federal capturó a un menor de edad y otros tres hombres, en posesión de rifles automáticos, cargadores, municiones y equipo táctico, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal realizaban un recorrido de vigilancia en Cuichapa cuando fueron agredidos por sujetos armados.

Como respuesta, los uniformados repelieron el ataque y aseguraron una camioneta gris, con reporte de robo vigente, que era conducida por un adolescente.

De igual forma, las autoridades aseguraron 6 armas de fuego largas y 2 cortas; cargadores y cartuchos útiles; 11 dosis de presunto crystal, y una motocicleta.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz informó que los detenidos serán acusados del delito de portación ilegal de armas de fuego.