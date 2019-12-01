Sigo creyendo que el asesinato de Carlos Manzo fue un crimen político: Carlos Bautista Tafolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 09:00:56

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- El diputado independiente del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, afirmó que el asesinato de Carlos Manzo debe investigarse como un posible crimen político, al considerar que existen elementos que apuntan a una trama más amplia que no puede limitarse al ámbito municipal.

En declaraciones sobre el avance de las indagatorias, Tafolla sostuvo que, pese a la detención de Samuel “N”, no se debe cerrar ninguna línea de investigación.

Aclaró que el detenido “era del círculo cercano de las invitaciones que había hecho”, pero subrayó que no tenía vínculo alguno con el Movimiento del Sombrero, por lo que exigió que el caso se investigue a fondo y “no se tape a absolutamente nadie”.

El legislador enfatizó que no se puede descartar a ningún actor político o institucional. “No tengo nada personal ni con Raúl, ni Godoy, ni con Nacho”, señaló, al tiempo que advirtió que el caso “va más allá de la alcaldía” y no puede analizarse únicamente desde lo inmediato.

En ese sentido, pidió agotar todas las líneas de investigación y consideró necesaria la cooperación con Estados Unidos para combatir al crimen organizado, aunque dejó claro que debe hacerse sin injerencia externa.