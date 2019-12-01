Detienen a maquinista del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:37:45

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- El martes se reportó la detención de Felipe de Jesús, maquinista del Tren Interoceánico que descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca.

El sujeto aparece en el Registro Nacional de Detenciones como Felipe de Jesús Díaz Gómez y fue detenido el lunes 26 de enero en el estado de Chiapas por elementos de la Policía Federal Ministerial.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre los avances de la investigación relacionada con el accidente ferroviario y reveló que el tren circulaba a exceso de velocidad al momento del descarrilamiento.

La autoridad federal detalló que, tras los peritajes realizados, no se detectaron daños en la superestructura ni en la subestructura ferroviaria, incluyendo rieles, fijaciones, durmientes, balasto, subbalasto y terraplenes.

Asimismo, precisó que no se hallaron fallas en las ruedas, cejas, superficies de rodadura, zapatas ni en los elementos de acople del vehículo siniestrado.

Con base en los resultados de la investigación, la FGR determinó que el maquinista no cumplió con la normatividad de operación correspondiente, por lo que resolvió ejercer acción penal en su contra por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.