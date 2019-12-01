Dan último adiós a dos víctimas de la masacre en cancha de futbol de Salamanca, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:24:42

Salamanca, Guanajuato, 28 de enero del 2026.- La comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dio el último adiós a dos de las once víctimas que dejó el ataque armado registrado durante un partido de futbol.

Habitantes de la zona salieron a las calles para despedir, entre aplausos, música de mariachi y globos, a Carmen Sánchez, de 20 años de edad, y Alberto Gómez, de 17 años de edad.

Las ceremonias fúnebres iniciaron con una misa de cuerpo presente y posteriormente los cuerpos fueron trasladados al panteón municipal, donde se realizó el entierro.

Cabe recordar que el ataque ocurrió el 25 de enero, cuando sujetos armados irrumpieron en una cancha de futbol de Salamanca y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los reportes, diez personas murieron en el sitio, mientras que una más falleció posteriormente en un hospital a consecuencia de las heridas.

Además, doce personas resultaron lesionadas, de las cuales dos permanecen hospitalizadas en condición estable.

Las primeras investigaciones apuntan a que la masacre estaría relacionada con la disputa entre grupos criminales por el control del territorio.